Плеймейкер "Денвера" оформив переможний триочковий під сирену: момент дня в НБА
Перший номер "Денвер Наггетс" Монте Морріс із вирішальним кидком у матчі проти "Голден Стейт" опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей дня асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
26-річний оборонець зробив вагомий внесок у перемогу "Денвера", набравши 13 очок за понад 31 хвилину на паркеті. Саме кидок Морріса став вирішальним у матчі.
Момент для партнера створив центровий Нікола Йокіч. Серб в останній атаці виманив на себе двох оборонців і відкинув на Морріса. Той натомість миттєво кинув з-за дуги та під звуки сирени вирвав перемогу над "Ворріорз".
18 тисяч глядачів на арені "Голден Стейт" роз'їхалися по домівках розчаровані. "Денвер Наггетс" здобув перемогу з перевагою всього на одне очко – 117:116. Гості йдуть 6-ми в Західній конференції та наразі проходять в 1/8 фіналу турніру.
Хто такий Монте Морріс
Плеймейкер "Денвера" народився в Мічигані. На студентському рівні виступав за Університет Айови.
У другому раунді драфту-2017 був обраний "Наггетс" під загальним 51-м номером. На професіональному рівні дебютував у Лізі розвитку НБА за "Ріо-Гранде" в сезоні 2017/18.
У тому ж сезоні Монте Морріс провів 3 поєдинки за "Денвер", а від сезону 2018/19 регулярно виходить у матчах "Наггетс".
До слова, напередодні ФБУ перенесла Матч зірок Суперліги на квітень через від'їзд легіонерів.
Нагадаємо, що героєм попереднього ігрового дня НБА став центровий "Філадельфії" Джоел Ембіід.