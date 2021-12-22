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Як захиститися від переохолодження та обмороження: поради від полярників

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Україна, Середа 22 грудня 2021 15:38
Як захиститися від переохолодження та обмороження: поради від полярників Фото: полярники дали поради, як захиститься від холоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Україну накрили справжні зимові морози. Тому полярники дали поради, як захиститься від холоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Рекомендації від полярників, як захиститися від переохолодження та обмороження:

  • Рух. Щоб не замерзнути на морозі - рухайтесь. Така розминка допоможе не замерзнути навіть стоячи на місці.
  • Не виходьте на холод голодними. Щоб організм поповнювався енергією, йому потрібна їжа. Для відновлення сил підійде навіть шоколад або поживний батончик.
  • Використовуйте креми. Не менш ніж за півгодини до виходу з дому змастіть обличчя та руки жирними кремами, а для губ використовуйте гігієнічну помаду або бальзам.
  • Декілька шарів одягу. Для утеплення вам буде потрібно багато одягу, але між ним завжди повинен залишатися простір: так краще зберігається тепло.
  • Сухі речі. Потрібно стежити, щоб ваші речі залишалися сухими. Наприклад, надвір краще взяти запасні рукавички.
  • Закривайте усі ділянки тіла. Для захисту необхідний теплий одяг: рукавички, шапка, капюшон. Для захисту обличчя від морозу можна використовувати баф - це багатофункціональна пов'язка, що добре відводить вологу.
  • Термоодяг. Це зручні речі, що зберігають тепло. Вибирайте спеціальні куртки та комбінезони.
  • Тісне взуття на тонкій підошві. Його краще не використовувати під час морозу. Воно не захистить ноги від холоду. Взуття потрібно підбирати так, щоб залишався простір для збереження тепла. Найкраще втримати його допоможе і товста підошва.
  • Акоголь під час морозу. Це не найкращий засіб для порятунку від холоду. Він дає примарне почуття тепла лише спочатку, та потім навпаки сприяє переохолодженню.

Нагадаємо, цього тижня в Україні утримається холодна погода. Мінімальна температура впаде до 18 градусів морозу в ніч на четвер, 23 грудня.

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