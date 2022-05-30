Як захистити себе під час артилерійського та ракетного обстрілу: поради МОЗ

Під час артилерійських обстрілів чи ракетних бомбардувань потрібно перебувати в укритті чи бомбосховищі. Також варто прикрити вуха, щоб вберегтися від контузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Найголовніше - не варто ігнорувати сигнали тривоги або заклики місцевої влади. Якщо Ви знаходитеся у зоні активних бойових дій, організуйте постійне спостереження. Тримайте в полі зору будівлі, які розташовані поруч і можуть використовуватися як укриття. Після сигналу є кілька секунд, щоб сховатися.
Ракету можна добре помітити та зреагувати, адже залп реактивної установки добре видно. Вночі - це яскравий спалах на обрії, а вдень - димні сліди ракет.
Ховайтеся в підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. За можливості обирайте місце в кутку між несучими стінами та недалеко від дверей чи вікон, щоб у разі влучання снаряда швидко покинути будівлю.
Після закінчення обстрілу не покидайте укриттів щонайменше 10 хвилин. Адже зазвичай здійснюється коригування або зміна позицій.
Раніше ми розповідали, що потрібно взяти з собою в аптечку під час переходу в укриття.
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