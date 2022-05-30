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Як захистити себе під час артилерійського та ракетного обстрілу: поради МОЗ

Фото: МОЗ пояснило, що робити під артилерійських обстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час артилерійських обстрілів чи ракетних бомбардувань потрібно перебувати в укритті чи бомбосховищі. Також варто прикрити вуха, щоб вберегтися від контузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Що робити під час артобстрілів?

  • Не залишайтеся в підʼїздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися в підвалах панельних будинків, біля автомобілів, АЗС і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі обʼєкти неміцні, тому існує загроза опинитися під завалами або травмуватися.
  • Якщо при обстрілах Ви знаходитеся на вулиці, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Для захисту також підійдуть бетонні конструкції (окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави.
  • Закривайте долонями вуха та відкривайте рот - це врятує від контузії, убереже від баротравми.
  • Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Як діяти під обстрілів системами залпового вогню?

Найголовніше - не варто ігнорувати сигнали тривоги або заклики місцевої влади. Якщо Ви знаходитеся у зоні активних бойових дій, організуйте постійне спостереження. Тримайте в полі зору будівлі, які розташовані поруч і можуть використовуватися як укриття. Після сигналу є кілька секунд, щоб сховатися.

Ракету можна добре помітити та зреагувати, адже залп реактивної установки добре видно. Вночі - це яскравий спалах на обрії, а вдень - димні сліди ракет.

Ховайтеся в підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. За можливості обирайте місце в кутку між несучими стінами та недалеко від дверей чи вікон, щоб у разі влучання снаряда швидко покинути будівлю.

Після закінчення обстрілу не покидайте укриттів щонайменше 10 хвилин. Адже зазвичай здійснюється коригування або зміна позицій.

Раніше ми розповідали, що потрібно взяти з собою в аптечку під час переходу в укриття.

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