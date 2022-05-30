Як захистити себе під час артилерійського та ракетного обстрілу: поради МОЗ

Що робити під час артобстрілів?

Не залишайтеся в підʼїздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися в підвалах панельних будинків, біля автомобілів, АЗС і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі обʼєкти неміцні, тому існує загроза опинитися під завалами або травмуватися.

Якщо при обстрілах Ви знаходитеся на вулиці, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Для захисту також підійдуть бетонні конструкції (окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави.

Закривайте долонями вуха та відкривайте рот - це врятує від контузії, убереже від баротравми.

Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Як діяти під обстрілів системами залпового вогню?

Найголовніше - не варто ігнорувати сигнали тривоги або заклики місцевої влади. Якщо Ви знаходитеся у зоні активних бойових дій, організуйте постійне спостереження. Тримайте в полі зору будівлі, які розташовані поруч і можуть використовуватися як укриття. Після сигналу є кілька секунд, щоб сховатися.

Ракету можна добре помітити та зреагувати, адже залп реактивної установки добре видно. Вночі - це яскравий спалах на обрії, а вдень - димні сліди ракет.

Ховайтеся в підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. За можливості обирайте місце в кутку між несучими стінами та недалеко від дверей чи вікон, щоб у разі влучання снаряда швидко покинути будівлю.

Після закінчення обстрілу не покидайте укриттів щонайменше 10 хвилин. Адже зазвичай здійснюється коригування або зміна позицій.