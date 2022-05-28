В укриття з аптечкою. Повний перелік препаратів, які потрібно взяти з собою

В Україні зараз діє воєнний стан, а тому важливо мати перевірене зручне сховище, де треба перебувати в оголошений період. З собою необхідно взяти не лише продукти теплі речі, а й аптечку для побутових потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Як радять у відомстві, необхідні ліки можна скласти в спеціальну сумку або ж косметичку.

Що взяти з собою?

Міністерство охорони здоров'я рекомендує зібрати аптечку з таким вмістом:

пластирі різних розмірів;

активоване вугілля від інтоксикації;

препарат для зниження жару;

препарат для знеболення;

протиалергічний препарат;

ліки від діареї;

ліки від шлункової інфекції;

краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;

ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;

запас масок;

термометр.

В МОЗ також нагадують, якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, необхідно пам'ятати про те, які ліки взяти з собою.