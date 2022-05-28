В укриття з аптечкою. Повний перелік препаратів, які потрібно взяти з собою
Фото: МОЗ назвало ліки, які необхідно брати із собою в укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зараз діє воєнний стан, а тому важливо мати перевірене зручне сховище, де треба перебувати в оголошений період. З собою необхідно взяти не лише продукти теплі речі, а й аптечку для побутових потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Як радять у відомстві, необхідні ліки можна скласти в спеціальну сумку або ж косметичку.
Що взяти з собою?
Міністерство охорони здоров'я рекомендує зібрати аптечку з таким вмістом:
- пластирі різних розмірів;
- активоване вугілля від інтоксикації;
- препарат для зниження жару;
- препарат для знеболення;
- протиалергічний препарат;
- ліки від діареї;
- ліки від шлункової інфекції;
- краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
- ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
- запас масок;
- термометр.
В МОЗ також нагадують, якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, необхідно пам'ятати про те, які ліки взяти з собою.
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