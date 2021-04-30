Захист українського політв'язня Приходько готує скаргу до ЄСПЛ

Адвокат заявив, що скаргу в ЄСПЛ відправлять, як тільки вирок у справі Приходька вступить в законну силу. Наразі триває збір документів.

"Крім того, сторона захисту ознайомилася з усіма томами кримінальної справи і отримала протоколи та аудіозаписи судових засідань - все це буде долучено до скарги", - йдеться в повідомленні.

Адвокати чекають призначення апеляційного розгляду - прокуратура вирішила оскаржити вирок Олегу Приходьку, вимагаючи дати йому 11 років позбавлення волі, замість 5.

Стан здоров'я підзахисного, адвокат оцінює, як "стабільно задовільний".

"Він людина похилого віку (цього року йому виповниться 63 роки) і його хронічні захворювання загострюються в умовах неблагонадійної тюремної медицини", - говорить Шейхмамбетов.