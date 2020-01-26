Захист Трампа вважає, що процедура імпічменту може вплинути на вибори

Адвокат президента Сполучених Штатів Америки Пет Чиполлоне заявив, що процедура імпічменту Дональда Трампа може вплинути на майбутні президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами адвоката, якщо представникам Демократичної партії вдасться заборонити Трампу балотуватися на наступних президентських виборах, то це буде "найбільшим втручанням у вибори в американській історії".

Чиполлоне додав, що подібними діями демократи порушать Конституцію США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захист президента США почав презентацію аргументів на захист Трампа в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті. У суботу, 25 січня, захист Трампа озвучив шість аргументів щодо відсутності тиску на Україну.

Як писало РБК-Україна, у Сенаті США почали розгляд справи про імпічмент президента Трампа. В ході слухань сенатори повинні вирішити, чи винен американський президент у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

Крім того, представники Демократичною партії завершили виклад звинувачень в рамках розгляду справи про імпічмент в Сенаті. Демократи зачитали звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.