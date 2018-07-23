Захист Панова оскаржив вирок кримського "суду"

Адвокати наполягають на повному виправданні Панова

Захист Євгена Панова, якого обвинувачують у підготовці диверсії у Криму, подав апеляцію на рішення кримського "суду" про його восьмирічне ув'язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" на своїй сторінці у Facebook.

Апеляцію захисники подали до Верховного суду Російської Федерації. Адвокати наполягають на повному виправданні підзахисного.

"Подали апеляцію до Верховного суду Росії. Згідно з позицією Панова, ми просимо повністю його виправдати", - зазначив адвокат Панова Сергій Легостов.

"Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Додамо, що російські спецслужби звинуватили українця і в "контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу".

Так, правозахисники зафіксували у справі Панова тортури, психологічний тиск, фальсифікацію доказів, перешкоджання роботі адвокатів, порушення права на справедливий суд.

Керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник стверджує, що українця можуть вивезти з території півострова до Росії, так як в Криму немає відповідних пенітенціарних закладів.

Наразі захист Панова збирає матеріали для звернення до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ висловило категоричний протест у зв'язку з рішеннями "судів" російської окупаційної влади Криму від 13 липня 2018 року по справах політв'язнів Євгенія Панова і Володимира Балуха.