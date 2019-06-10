ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захист моряків готується до нового суду через невиконання РФ рішення трибуналу

Новини » Політика    10.06.2019 - 16:28
Захист моряків готується до нового суду через невиконання РФ рішення трибуналу
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

При цьому адвокати переконані, що Росія виконає рішення трибуналу

Команда адвокатів українських моряків готова до судового процесу, який відбудеться у разі невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про звільнення моряків. Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов, передає кореспондент РБК-Україна.

Полозов зазначив, що захисники моряків готові до негативного варіанту розвитку подій.

"Команда адвокатів готова і до негативного розвитку подій. Якщо РФ у порушення рішення трибуналу не звільнить їх, то наші адвокати готові як до слідчих дій, так і до судового процесу. Складно сказати, як влада РФ представляє цей процес, тому що по законодавству РФ суд повинен проходити на території окупованого Криму... Загальне число захисників наближається до 50-ти. При такому обсязі судовий процес може затягнутися", - пояснив адвокат.

Однак, за його словами, адвокати українських моряків переконані, що Росія виконає рішення Морського трибуналу.

"Я сподіваюся, що все-таки російська влада виконає рішення міжнародного трибуналу. Питання, чи відбудеться це точно в строк або з якимось тимчасовим розривом, залишається відкритим. Але я переконаний, що українські моряки повернуться додому", - розповів Полозов.

Нагадаємо, на початку червня Міністерство закордонних справ України направило звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн-партнерів із проханням тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі зі звільнення українських кораблів і моряків.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права на вимогу України зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українські кораблі і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Додамо, Євросоюз очікує від Росії невідкладного звільнення українських моряків.

Росія відповіла на вимоги України у Гаазькому суді Україна закликала країни-партнери тиснути на Росію для звільнення моряків
Новини України Російська ФедераціятрибуналморякиНиколай Полозов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся