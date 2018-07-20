Захист Крисіна здійснює тиск на суддю, - прокурор

За словами держобвинувачення, Крисіна не влаштовує, що суддя розглядає процес справедливо

Прокурор у справі Юрія Крисіна Олексій Донський заявив, що захист підсудного здійснює нахабний тиск на суддю. Про це Донський повідомив у коментарі РБК-Україна після засідання.

Він підкреслив, що засідання не може відбутися протягом трьох місяців.

"Сьогоднішні події - це показник того, що адвокати зловживають правами учасників процесу. Протягом трьох місяців засідання не може відбутись",- сказав прокурор.

За його словами, адвокатів притягнути до відповідальності складно.

"Якби була передбачена відповідальність для адвокатів, то їх можна б було притягнути і до адміністративних робіт, і до стягнення штрафів. Однак цього не відбувається. Крисіна не влаштовує, що суддя розглядає процес справедливо. Очевидно, що він шукає другого Лінника. Крисін і захисники здійснюють нахабний тиск на суддю",- додав прокурор.

Нагадаємо, раніше держпрокурор зазначив, що поведінка Крисіна свідчить про спробу зірвати процес. Донський повідомив, що у справі Чемесова і Юрія Крисіна залишилося прочитати 6 сторінок обвинувального акта, після чого піде стадія допиту свідків.

Дарницький районний суд 16 липня продовжив термін утримання під вартою Юрія Крисіна.