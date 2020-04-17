Засідання ТКГ відбувається щотижня, - Зеленський

Засідання Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі відбуваються щотижня у форматі відеоконференції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми запропонували. Зараз ми домовились. І в нас Мінськ буде проходити та залежати не від того, хочуть люди чи не хочуть зустрічатись раз на два тижні чи раз на місяць. Зараз щотижня на початку кожного тижня в нас зараз проходить відео-Мінськ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, наступна зустріч ТКГ відбудеться 22 квітня. Під час конференції сторони обговорять ділянки розведення сил і засобів.

Крім того, раніше повідомлялося, що контактна група домовилася подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування.

Минулого тижня переговори про розведення на Донбасі в черговий раз провалилися. Представники Києва стверджують, що в цьому питанні є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною, щоб зірвати виконання рішень нормандського саміту.