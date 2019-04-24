Засідання Радбеза ООН через ситуацію в ОРДЛО відбудеться 25 квітня

Засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в ОРДЛО заплановане на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом. Про це заявив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, повідомляє "Укрінформ".

Український дипломат додав, що рішення РФ про видачу паспортів в "ДНР" та "ЛНР" порушує Статут ООН, резолюцію РБ 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія.

"Засідання Радбезу ООН скликане на вимогу України та відбудеться 22:00 за київським часом", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

Президент України Петро Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ через її дій на Донбасі. РБК-Україна писало, що ситуацію з російськими паспортами прокоментували у команді Володимира Зеленського. У прес-службі заявили, що ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світового співтовариства справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде проти України війну.