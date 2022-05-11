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Засідання Радбезу ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні відбудеться у четвер

Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання в четвер вранці з питань гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики. Очікується, що гуманітарне Управління ООН і офіційні особи ЮНІСЕФ виступлять перед радою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очікується також, що в середу вдень Рада безпеки проведе відкрите засідання, присвячене недавньому випробуванню балістичної ракети Північною Кореєю. Сполучені Штати також просувають нову резолюцію з цього питання, але в цей час голосування не заплановано.

Раніше ми повідомляли, що, за словами постпреда України в ООН Євгенії Філіпенко, під час спецсесії ООН будуть обговорюватися військові злочини РФ в Бучі, Ірпені та Маріуполі.

Також нагадаємо, що Чехію включили до Ради ООН з прав людини. Вона займе місце Росії, яка була виключена з Ради в квітні цього року.

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