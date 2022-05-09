Україна закликала ООН провести спецсесію з військових злочинів РФ

Українська влада закликала Раду ООН з прав людини організувати спеціальну сесію, на якій детально розглянуть військові злочини РФ проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України в ООН Євгенії Філіпенко.

"Ситуація, що склалася, вимагає невідкладної уваги Ради у зв'язку з нещодавніми повідомленнями про військові злочини і великомасштабні порушення в місті Буча та інших звільнених районах країни, а також повідомленнями про масові жертви в місті Маріуполь", - підкреслила Філіпенко.

Зазначається, що звернення України до ООН датоване 9 травня та підписано 55 країнами.