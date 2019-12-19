Засідання Ради затримали на дві години: в ВР назвали причини

Керівництво Верховної ради України намагалося переконати опозицію не блокувати роботу парламенту. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, велися консультації між спікером Ради Дмитром Разумковим та керівництвом фракцій.

"Це вже третя перерва. Адже зараз тривають консультації між керівництвом фракцій і голови ВРУ. Намагаються переконати опозицію, щоб відбувалась конструктивна робота і вони не блокували процес. Оскільки у нас сьогодні багато дуже важливих законопроектів", - заявляв Качура.

Відзначимо, станом на 11:55 парламентарії повернулися до роботи. Нардепи проголосували за скасування перерви з 12:00 до 12:30 і працюватимуть до 14:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання затримується уже на годину. Так, проводилися консультації з приводу вчорашнього скандалу, який стався на засіданні аграрного комітету.

Так, під час вчорашнього засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами України. У бійці брали участь нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа і нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, а також нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовіловец.

Відзначимо, аграрний комітет проголосував за звернення до голови Верховної ради з проханням призначити засідання на наступний тиждень.

Раніше РБК-Україна писало, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, розгляд законопроекту буде залежати від швидкості опрацювання правок у комітеті.