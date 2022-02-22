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Зарядні станції Tesla приймають оплату в мемній криптовалюті

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Tesla, яка належить підприємцю Ілону Маску, почала приймати криптовалюту Dogecoin в якості оплати. Однак, мова йде про зарядні станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Першою приймати криптовалюту в якості оплати почала заправка в Санта-Моніці. Такий крок спровокував зростання Dogecoin.

Як зазначив розробник додатків Tesla Райан Зохурі, після заяви Маска - клієнти буквально ламанулися на зарядні станції міста.

Більш того, ще місяць тому магазини Tesla теж почали приймати оплату в Dogecoin. Можливо, платежі в криптовалюті стануть доступними й для SpaceX, оскільки у вихідному коді компанії було виявлено посилання на Dogecoin. Втім, Маск вже не раз натякав на те, що дозволити оплату мемною валютою для своїх компаній.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як Антимонопольний регулятор Південної Кореї звинуватив Tesla у брехні.

Тим часом Ілон Маск пожертвував більше 5 млн доларів на благодійність.

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TeslaИлон Маск