Австрійський "привіз". "Зоря" розгромно поступилася на виїзді "Рапіду" в Лізі Європи

Луганська "Зоря" прикро і з розгромним рахунком поступилася на виїзді в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи австрійському "Рапіду" - 3:0. Всі голи австрійці забили після грубих помилок футболістів Українського клубу.

"Зоря" з початку першого таймі виглядала трохи краще опонентів, і могла відкривати рахунок у матчі. Але Аллахьяр з забійної позиції відзначитися не зміг. А в середині тайму луганчани ще й "привезли" гол у свої ворота. На 29-й хвилині Шевченко, вийшовши за межі штрафного майданчика, невдало виніс м'яч прямо на опонента. Круглого підхопив Фунтас, перекинув Вернидуба і відправив м'яч у незахищений кут воріт "Зорі" - 1:0.

Вже за хвилину луганчани могли зрівняти. Аллахьяр увійшов до штрафного майданчика і відпасував метрів на 12 на Кабаєва, але постріл того припав прямо у воротаря "Рапіда".

У другому таймі "Зоря" істотно додала, а гравці австрійського клубу явно підсіли. У підсумку купа найнебезпечніших моментів у перші 20 хвилин другої половини від луганчан, але ні Аллахьяр, ні Імереков, ні Громов, ні Шахаб їх реалізувати не змогли. А потім черговий супер момент упустив Кабаєв - він увійшов до штрафного майданчика, розхитав захисників і пробив з-під ніг обороняються, але кіпер "Рапіда" був на місці. А добивання від Фаворова з пари метрів заблокували гравці австрійського клубу.

Здавалося, що гол "Зорі" назріває, але знову луганчани пропустили з нічого. Захисник "Рапіда" на відбій виніс м'яч від своєї штрафної після чергової атаки" Зорі", Кара в силовій боротьбі продавив Імерекова і приблизно з лінії штрафного послав м'яч від штанги в сітку воріт українців - 2:0.

Добив "Зорю" за 5 хвилин до кінця Грюль. І знову гравці українського клубу самі собі "привезли" цей гол. Жуніньо поблизу свого штрафного втратив м'яч, Шик прострілив на Грюля, а той в дотик переправив круглий в сітку з пари метрів - 3:0.

Матч-відповідь відбудеться 26 серпня.