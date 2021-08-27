"Зоря" дізналася суперників у дебютному розіграші Ліги конференцій УЄФА

Луганська "Зоря" дізналася своїх суперників за груповим етапом Ліги конференцій УЄФА. У цьому сезоні буде проведено перший розіграш нового єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Союзу європейських футбольних асоціацій ( УЄФА ).

Згідно з результатами жеребкування, "Зоря" зіграє з "Ромою" (Рим, Італія), ЦСКА (Софія, Болгарія) і "Буде-Глімт" (Норвегія).

Відзначимо, на цьому тижні "Зоря" в матчі-відповіді теж поступилася віденському "Рапіду" і вилетіла з кваліфікації Ліги Європи.

А напередодні "Динамо" і "Шахтар" дізналися, з ким зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Зокрема, кияни зіграють проти "Барселони", "Баварії" і "Бенфіки, а "гірники" проти мадридського "Реала", "Інтера" та тираспольського "Шерифа".