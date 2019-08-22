"Зоря" поступилася "Еспаньйолу" в першому матчі плей-офф Ліги Європи

Луганська "Зоря" на виїзді програла іспанському "Еспаньолу" в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Зустріч пройшла в Барселоні, стадіоні "Корнелья-Ель Прат" і завершилася з рахунком 3:1.

Рахунок в матчі відкрила українська команда. У кінцівці першого тайму Владислав Кочергін в дотик пробив у правий нижній кут.

"Еспаньол" зрівняв рахунок на 58 хвилині - екс-нападник "Шахтаря" Факундо Феррейра пробив точно. На 76 хвилині за рахунку 1:1 арбітр призначив пенальті в ворота "Зорі" за гру рукою від Богдана Михайличенко. Воротар луганчан Микита Шевченко впевнено відбив удар Естебана Гранеро.

Однак вже через три хвилини Хаві Лопес вивів господарів поля вперед. На 81 хвилині Матіас Варгас встановив остаточний рахунок.

Матч-відповідь "Зоря" і "Еспаньол" проведуть рівно через тиждень, 29 серпня, "Славутич Арені" в Запоріжжі.

Обидві команди вже зуміли подолати два кваліфікаційні раунди. "Еспаньол" пройшов ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (двічі по 3:0). "Зоря", у свою чергу, не зазнала проблем з чорногорською "Будучностю" (3:1, 1:0) і чеським ЦСКА Софія (1:1, 1:0).