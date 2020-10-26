Домашні матчі "Зорі" у Лізі Європи планують провести з глядачами

Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

"Зоря" повинна провести всі три домашні матчі групового етапу Ліги Європи з глядачами. Влада Запоріжжя готуються до проведення ігор з уболівальниками.

Про це йдеться у постанові Запорізького виконкому.

У ньому розроблений план про перекриття доріг біля стадіону "Славутич-арена" увечері в дні домашніх поєдинків "Зорі" проти "Браги", "АЕК" і "Лестера". Також зазначено забезпечити безпеку біля арени з урахуванням відвідування вболівальників, а також глядачів, які можуть приїхати з інших країн.

Перший домашній поєдинок "Зорі" проти "Браги" вже точно відбудеться з глядачами. Клуб почав продаж квитків на матч, який відбудеться в четвер, 29 жовтня. На сайті "Зорі" сказано, що Моз дозволив заповнити трибуни стадіону на 15%. У випадку "Славутич-арени" це близько 1700 вболівальників. Матч почнеться в 19:55.

Нагадаємо, що також на 15% дозволено заповнити трибуни на матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер, який відбудеться у вівторок в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку - о 19:55.

У вересні УЄФА дозволив проводити матчі єврокубків і національних збірних з частково заповненими трибунами з дозволу влади в кожній з країн.

Відзначимо, що матчі чемпіонату України проходять при порожніх трибунах після оновлених обмежень по зонах карантину, які забороняють масові заходи навіть у регіонах "зеленої" та "жовтої" зон.