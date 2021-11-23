"Динамо" втратило шанси на вихід в євровесну: результати дня в ЛЧ
Фото: (uefa.com)
За підсумками п'ятого туру Ліги чемпіонів київське "Динамо" втратило всі шанси на вихід в євровесну. Кияни свій матч поступилися "Баварії", а" Бенфіка "і" Барселона " розписали мирову.
Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.
Група E
"ДИНАМО" - "Баварія" 1:2
Гармаш, 70 - Левандовскі, 14, Коман, 43
"Барселона" - "Бенфіка" 0:0
Група F
"Вільяреал" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Роналду, 78, Санчо, 90
"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3
Сібачо, 39, 80, Хефті, 84 - Сапата, 10, Паломіно, 51, Мюріель, 88
Група G
"Лілль" - "Зальцбург" 1:0
Девід, 31
"Севілья" - "Вольфсбург" 2:0
Жордан, 13, Рафа Мір, 90+7
Група H
"Мальме" - "Зеніт" 1:1
Рікс, 28 - Ракицький, 90+2
Вилучення: Чистяков ("Зеніт"), 86
"Челсі" - "Ювентус" 4:0
Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одої, 58, Вернер, 90+5