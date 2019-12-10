"Зоря" розірвала контракт з бразильським воротарем

Футбольний клуб "Зоря" оголосив про розірвання контракту з бразильським воротарем Луїсом Феліпе. Про це інформує офіційний сайт луганської команди.

Зазначається, що сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Причини такого рішення і наступний клуб Феліпе поки невідомі.

Луїс Феліпе виступав за "Зорю" з лютого 2018 року, за півтора року бразилець провів у складі луганчан 18 матчів, пропустивши 21 м'яч. У нинішньому сезоні 22-річний голкіпер не зіграв жодної хвилини за "біло-чорних", а в останній раз виходив на поле у квітні.

На даний момент підопічні Віктора Скрипника займають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У неділю "Зоря" обіграла на виїзді "Динамо", витіснивши киян на четверте місце.

Нагадаємо, за підсумками цього протистояння головний тренер луганської команди Віктор Скрипник був визнаний найкращим наставником 17 туру чемпіонату України.

У наступному турі "біло-чорні" в Запоріжжі зіграють проти "Шахтаря".