ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Зоря" підписала бразильського півзахисника

Новини » Спорт    04.03.2019 - 13:01
"Зоря" підписала бразильського півзахисника
Фото: Нортон Матеус (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Термін контракту - 2 роки і 6 місяців

Луганська "Зоря" підписала контракт з бразильським футболістом Нортоном Матеусом. Про це повідомляється на сайті клубу.

Термін контракту - 2 роки і 6 місяців. Футболіст виступатиме на позиції опорного півзахисника під 91 номером. Про інші деталі угоди не повідомляється.

У "Зорю" 22-річний футболіст перебрався на правах вільного агента. Гравець виховувався в клубу "Айморе", а потім перебрався до "Флуміненсе". За перший клуб Матеус провів 18 ігор, а за другий зіграв 25 поєдинків.

Нагадаємо, "Зоря" перевела гравця збірної України в дубль.
 

Найтитулованіший клуб Бразилії хоче орендувати футболіста "Динамо" "Шахтар" оголосив про підписання бразильського вінгера Тете
Новини України трансферыЗаря
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся