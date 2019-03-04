"Зоря" підписала бразильського півзахисника

Фото: Нортон Матеус (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Термін контракту - 2 роки і 6 місяців

Луганська "Зоря" підписала контракт з бразильським футболістом Нортоном Матеусом. Про це повідомляється на сайті клубу.

Термін контракту - 2 роки і 6 місяців. Футболіст виступатиме на позиції опорного півзахисника під 91 номером. Про інші деталі угоди не повідомляється.

Нортон Матеус – игрок «Зари»



Луганская «Заря» продолжает вести работу на трансферном рынке. Очередным новичком нашей команды стал бразильский полузащитник Нортон Матеус. Срок контракта – 2,6 года. https://t.co/g6b17UMOaW pic.twitter.com/fB0E1N5r4i — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) March 4, 2019

У "Зорю" 22-річний футболіст перебрався на правах вільного агента. Гравець виховувався в клубу "Айморе", а потім перебрався до "Флуміненсе". За перший клуб Матеус провів 18 ігор, а за другий зіграв 25 поєдинків.

Нагадаємо, "Зоря" перевела гравця збірної України в дубль.

