"Зоря" розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у відборі Ліги Європи

Луганська "Зоря" втримала нічию з ЦСКА Софія у рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Поєдинок у столиці Болгарії на стадіоні "Васіл Левскі" завершився з рахунком 1:1.

Рахунок в матчі відкрили господарі поля вже на 13 хвилині матчу. Але на 44 хвилині Хомченовський зліва увірвався в штрафну, і його простріл уздовж воріт Альбентоса в падінні зупинив рукою. Арбітр Сандро Шерер був поруч і рішуче показав на 11-тиметрових позначку. Юрченко з "точки" холоднокровно розвів м'яч і голкіпера по різних кутах.

Нагадаємо, у разі успішного проходження болгарської команди підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).