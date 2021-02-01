Півзахисник "Шахтаря" Коваленко став гравцем "Аталанти"

Другий українець в складі бергамасків
Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко перейшов в "Аталанту". Деталі угоди поки не розголошуються.
Про це повідомляється на сайті італійського клубу.
Українець планує вибрати собі вільний 20 ігровий номер, під яким він грав за "гірників".
Viktor #Kovalenko è un nuovo giocatore dell’#Atalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021
Benvenuto Viktor!
Viktor Kovalenko is a new Nerazzurri player!
ласкаво просимо Віктор!
⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo pic.twitter.com/zWf69L3N8V
Раніше була інформація, що "Шахтар" отримає за хавбека 700 тисяч євро, а зарплата українця не перевищить два мільйони євро в рік. Контракт сторін буде розрахований на 4,5 роки.
Таким чином Коваленко став другим гравцем збірної України в команді після Руслана Малиновського, який також є вихованцем "Шахтаря", але в Бергамо перейшов з бельгійського "Генка".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українець уклав з італійським клубом попередню угоду про перехід влітку, коли у нього закінчується його контракт з "гірниками". Однак керівництво бергамасків вирішило уникнути можливої конкуренції з іншими клубами, здійснивши викуп футболіста вже зараз.