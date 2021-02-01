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Півзахисник "Шахтаря" Коваленко став гравцем "Аталанти"

Бергамо, Понеділок 01 лютого 2021 15:49
Півзахисник "Шахтаря" Коваленко став гравцем "Аталанти"
Фото: Віктор Коваленко (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Другий українець в складі бергамасків

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко перейшов в "Аталанту". Деталі угоди поки не розголошуються.

Про це повідомляється на сайті італійського клубу.

Українець планує вибрати собі вільний 20 ігровий номер, під яким він грав за "гірників".

Раніше була інформація, що "Шахтар" отримає за хавбека 700 тисяч євро, а зарплата українця не перевищить два мільйони євро в рік. Контракт сторін буде розрахований на 4,5 роки.

Таким чином Коваленко став другим гравцем збірної України в команді після Руслана Малиновського, який також є вихованцем "Шахтаря", але в Бергамо перейшов з бельгійського "Генка".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українець уклав з італійським клубом попередню угоду про перехід влітку, коли у нього закінчується його контракт з "гірниками". Однак керівництво бергамасків вирішило уникнути можливої конкуренції з іншими клубами, здійснивши викуп футболіста вже зараз.

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