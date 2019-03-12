"Зоря" підписала другого в історії чемпіонатів України японського футболіста

Контракт з Іцукі Уратою розрахований на три роки

"Заря" объявила о переходе японского полузащитника Ицуки Ураты. Как сообщает официальный сайт луганского клуба, 22-летний игрок подписал соглашение на 3 года.

Последним клубом футболиста был "Гираванс Кутакуши", за который он провел 39 поединков, забив один мяч и отдав 5 результативных передач.

Урата играл за молодежные сборные Японии всех возрастов, ранее выступал в командах второго и третьего дивизионов Японии. С 1 января 2019 года являлся свободным агентом.

Урата стал вторым японцем в истории украинского футбола. В сезоне 2011/12 в Первой лиге в составе "Говерлы" 4 матча провел японский полузащитник Ясухиро Като. Он был в составе команды и в УПЛ, но на поле так и не появился.

Напомним, ранее луганская "Заря" подписала контракт с бразильским футболистом Нортоном Матеусом.