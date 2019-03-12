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"Зоря" підписала другого в історії чемпіонатів України японського футболіста

Новини » Спорт    12.03.2019 - 13:31
"Зоря" підписала другого в історії чемпіонатів України японського футболіста
Фото: "Зоря" підписала японського півзахисника (zarya-lugansk.com)

Контракт з Іцукі Уратою розрахований на три роки

"Зоря" оголосила про перехід японського півзахисника Іцукі Урати. Як повідомляє офіційний сайт луганського клубу, 22-річний гравець підписав угоду на 3 роки.

Останнім клубом футболіста був "Гіраванс Кутакуші", за який він провів 39 поєдинків, забивши один м'яч і віддав 5 результативних передач.

Урата грав за молодіжні збірні Японії різного віку, раніше виступав у командах другого і третього дивізіонів Японії. З 1 січня 2019 року був вільним агентом.

Урата став другим японцем в історії українського футболу. У сезоні 2011/12 в Першій лізі в складі "Говерли" 4 матчі провів японський півзахисник Ясухіро Като. Він був у складі команди і в УПЛ, але на поле так і не з'явився.

Нагадаємо, раніше луганська "Зоря" підписала контракт з бразильським футболістом Нортоном Матеусом.

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