"Зоря" підписала бразильського півзахисника

Термін контракту - 2 роки і 6 місяців

Луганская "Заря" подписала контракт с бразильским футболистом Нортоном Матеусом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок контракта - 2 года и 6 месяцев. Футболист будет выступать на позиции опорного полузащитника под 91 номером. О других деталях сделки не сообщается.

В "Зарю" 22-летний футболист перебрался на правах свободного агента. Игрок воспитывался в клуба "Айморе", а затем перебрался во "Флуминенсе". За первый клуб Матеус провел 18 игр, а за второй сыграл 25 поединков.

Напомним, "Заря" перевела игрока сборной Украины в дубль.