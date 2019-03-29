"Зоря відчуває кадрові проблеми перед зустріччю з" Динамо "

"Зоря" має кадрові проблеми перед зустріччю з київським "Динамо" в рамках 23 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляється на сайті луганчан.

Головний тренер луганської команди Юрій Вернидуб може недорахуватися в матчі відразу трьох ключових футболістів - Олександра Караваєва, який отримав два розсічення в грі відбору до Євро-2020 з Люксембургом, а також Артема Громова та Левана Арвеладзе, які отримали мікротравми.

Також "Зорі" в матчі з "біло-синіми" не допоможуть Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик та Богдан Ледньов, які не зможуть зіграти за умовами орендної угоди.

Матч "Зоря" - "Динамо" відбудеться в середу, 3 квітня. Цим поєдинком команди почнуть другий етап УПЛ.