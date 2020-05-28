Зарплати українців обвалилися за другий місяць карантину

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року склала 10 430 грн. Це на 8,9% менше у порівнянні березнем (11 446 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2020 року до квітня минулого року скоротилася на 0,4%, номінальна зросла на 1,6%.

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Найвища нарахована зарплата у квітні була в Києві - 15278 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 7560 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 20256 грн, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 3500 грн, де зарплати за місяць впали на 38%.

Зазначимо, падіння реальних зарплат українців спостерігалося протягом 2014-2015 років. Однак потім зарплати почали зростати, а максимум був досягнутий у липні 2019 року (10 971 грн). Крім того, влітку 2019 року зарплати українців в третій раз досягли 400 доларів у валютному еквіваленті.

Після цього зарплати почали знижуватися. При цьому грудень не є показовим, оскільки в цьому місяці виплачуються премії. Однак у березні 2020 року Держстат несподівано зафіксував різке зростання до 11 446 грн.

Нагадаємо, згідно з новим макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Національний банк України прогнозує падіння реальних доходів і зниження реальних зарплат українців у 2020 році.