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Зарплата в Україні: в яких галузях платять найбільше

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 13:16
Зарплата в Україні: в яких галузях платять найбільше Фото: найбільше платять льотчикам, айтішникам і банкірам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-серпень 2021 року становила 13 525 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 28,1% до 26 739 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,1% до 24 835 гривень. У сфері "фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,4% до 23 365 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 44,0% до 11 398 гривень, педагогів - на 45,2% до 11 616 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 16,9% до 7 915 гривень.

Зарплата в Україні: в яких галузях платять найбільше

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем (14 345 гривень).

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