Зарплата в Україні: в яких галузях платять найбільше

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-серпень 2021 року становила 13 525 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 28,1% до 26 739 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,1% до 24 835 гривень. У сфері "фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,4% до 23 365 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 44,0% до 11 398 гривень, педагогів - на 45,2% до 11 616 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 16,9% до 7 915 гривень.