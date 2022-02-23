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Зарплати, спорядження і сили ТрО: на що піде збільшений бюджет оборони

Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України виділила понад 16 млрд гривень на підвищення обороноздатності. Гроші підуть на збільшення грошового забезпечення військовим і закупівлі для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Рєзнікова.

За його словами, на підвищення зарплат військовим з цієї суми спрямують 12,26 млрд гривень.

"Якщо рекрут отримував 10 000 гривень, то з березня ця сума складе 13 000; у командира роти - з 15 800 до 20 500 гривень; у командира бригади - з 25 400 до 33 000 гривень. І це тільки перший крок", - зазначив Резніков.

Крім того, 2,63 млрд гривень виділено на купівлю 70 тисяч комплектів шоломів і бронежилетів. А для ефективного і швидкого розгортання Сил територіальної оборони батальйони і бригади будуть посилені засобами зв'язку, обмундируванням, технікою і приміщеннями. На ці заходи передбачено ще близько 1,15 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом на пов'язані з сектором оборони витрати виділять додаткові 26,5 млрд гривень.

Також Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу, щоб забезпечити оперативне фінансування оборонної сфери у разі російської агресії.

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Збройні сили УкраїниОлексій РезніковВерховна рада