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ПВК "Вагнера", "Редут" і "собянінський полк". Як РФ збирає найманців в Україну

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Москва, Середа 13 липня 2022 12:39
ПВК "Вагнера", "Редут" і "собянінський полк". Як РФ збирає найманців в Україну Фото: Росія відправляє на війну найманців ПВК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія відправляє на війну в Україну не тільки контрактників і солдатів строкової служби, але також найманців кількох приватних військових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання "Медуза".

За даними журналістів, в Україні воюють найманці, які раніше були в країнах Африки, Лівії, Сирії та на Донбасі. Також сюди перекидають бойовиків, яких набрали вже після початку повномасштабного вторгнення в рамках так званої "прихованої мобілізації".

ПВК "Редут"

Ця приватна військова компанія до початку війни в Україні майже не згадувалася в мережі чи ЗМІ. Раніше загони цієї ПВК "Ілімовці","Хулігани","Вовки","Морпіхи" і "Сокири" займалися виключно охороною за кордоном.

Після початку війни бійці "Редуту" вирушили в Україну, а менеджмент ПВК почав поспіхом формувати нові загони найманців. ПВК збирала людей з "чорних списків", які не пройшли співбесіду в компанію, або з неї звільнених.

За інформацією ЗМІ, "Редут" належить Головному розвідуправлінню Міноборони Росії і працює разом зі звичайними військами. Бойовики цієї ПВК на початку війни зайшли на територію України з Білорусі і перебували в Київській області до кінця березня. Пізніше їх перекинули на Донбас.

"Весь Луганськ і Донецьк були в підрозділах від "Редуту". Поки ми працювали на харківському напрямку, інші "редутівці" зайшли через Білорусію і рухалися на Київ. І ми один одного навіть не знаємо: нас же тут купа різних", - сказав один з бійців ПВК.

ПВК "Вагнер"

Ця приватна компанія широко відома не тільки в Росії, але тепер уже в Україні. Спочатку "вагнерівці" не залучалися до війни. Причиною цьому журналісти називають конфлікт глави ПВК Євгена Пригожина з Міноборони і навіть Володимиром Путіним.

Однак після великих втрат "Вагнер" все ж відправили в Україну. Військові і командири набирали солдатів під брендом ПВК, але на фронт їх відправляли з загонами армії РФ.

"Там (в Міноборони РФ, - ред.) фактично сказали, що потрібен бренд, тому що він розкручений - а під бренд ми будемо набирати самі", - пояснило джерело "Медузи".

У квітні на війну в Україну відправилися і ветерани "Вагнера". Їх загін назвали"Ліга". Група професійних найманців вирушила в Україну "не за наказом, а з ідеологічних міркувань".

"В "оркестрі" багато людей українського походження: Лисичанськ, Попасна, Слов'янськ. І вони пішли знищувати укропів тільки за принципом "порахуватися за своїх". Ось у мене один товариш зараз завалив вже більше ста укропів: у нього більше сотні зарубок на гвинтівці на снайперській. І до кінця війни він розраховує на 500", - сказало джерело.

"Лігу ветеранів" залучають до боїв точково. Зазначається, що саме "вагнерівці" брали участь у боях за Попасну.

"Собянінський полк"

Також у Росії почали формувати так звані "добровольчі батальйони" при кожному краї чи області. Свій полк створили і в Москві, який фінансується з бюджету міста. Влаштовуються в нього чоловіки з інших регіонів.

Керує набором так званий "глава армії ДНР" Роман Висоцький з позивним "Болгарин".

Вербуючи найманців, командири стверджують, що крім зарплати будуть також доплачувати від мера Москви Сергія Собяніна.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила близько 37 570 солдатів.

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