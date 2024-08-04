Это должен знать каждый. Как найти первую работу и не попасть на мошенников

Для большинства людей трудоустройство – это довольно волнующий момент в жизни, поскольку хочется показать работодателю все, что ты умеешь и продемонстрировать, что ты лучше конкурентов. Особенно это актуально при поиске первой работы.

РБК-Украина проанализировало рекомендации экспертов Work.ua и рассказывает, как заинтересовать работодателя и устроиться на первую работу.

Эксперты Work.ua Алексей Куранов и Анастасия Обдула рассказывают, что сегодня на рынке труда царит дефицит квалифицированных кадров, поэтому работодатели все чаще нанимают студентов и людей без опыта. В частности, за последние 6 месяцев количество вакансий для студентов выросло на 48%.

Какие навыки ожидают работодатели

Английский язык

Знание иностранных языков сегодня очень важно и поможет отличиться на фоне конкурентов. Анастасия Обдула отмечает, что сейчас в Украину заходит очень много иностранных компаний, для которых важно иметь в коллективе людей, хорошо владеющих не только украинским языком, а смогут работать и с проектами, ведущимися на английском или другом языке. Кроме того, многие программы имеют иностранные интерфейсы.

Умение быстро учиться

В любой сфере придется осваивать новые знания и навыки. Даже если у вас уже есть опыт работы, вам придется адаптироваться к новому коллективу и новым условиям труда. И для работодателей важно, чтобы новый сотрудник смог быстро проникнуть в рабочий процесс. Также каждая компания развивается и адаптируется к работе в новых условиях, поэтому важно уметь быстро учиться новому.

Критическое мышление

Этот навык поможет осваивать новые знания, искать решение проблем, усовершенствовать свою работу и отстаивать свою точку зрения. Никакая работа не возможна без критического мышления.

Также очень важны и другие навыки, основанные именно на умении учиться и критически мыслить:

умение работать с искусственным интеллектом

умение искать компромиссы

стрессоустойчивость и организованность

коммуникабельность

инициативность

умение принимать решение

адаптивность.

Как выбрать компанию

Специалисты рынка труда рекомендуют, прежде всего, определиться с тем, что вы умеете делать, что хотите делать, сколько планируете зарабатывать. Однако ваши запросы должны быть основаны на реальной ситуации на рынке труда.

Чтобы не заявлять нереальные требования к работе, следует проанализировать ситуацию на рынке труда, понять, какие требования есть у работодателей к работе, на которую вы претендуете, а также какие зарплаты предлагают в регионе, где вы ищете работу.

Вакансии можно найти на сайтах поиска работы, которые отличаются количеством вакансий и направлениями: Work.ua, Robota.ua, Happy Mondey, dou.ua, djinni.co, OLX Работа и т.д.

Также можно искать работу в социальных сетях: LinkedIn, телеграмм каналах, профильных сообществах в Facebook.

Не стоит пренебрегать и карьерными страницами на сайтах самих компаний.

Специалисты Work.ua рекомендуют писать самим компаниям письма, даже если у них на момент поиска работы не открыты интересующие вас вакансии. Вы можете рассказать, что вы знаете и умеете. Таким образом появится шанс стать одним из первых претендентов на трудоустройство, когда у компании появится интересующая вас вакансия.

Как не встретить мошенников

Чтобы избежать мошенников, следует уделять внимание тому, что это за страница и какие предложения там опубликованы. Кроме того, следует обращать внимание, что за требования выдвигает компания в объявлении. Если требований слишком много, зарплата выше рыночной или количество требований не соответствует уровню заработной платы, это должно насторожить.

Тревожные звоночки в вакансиях:

Не указано название компании и чем она занимается

Зарплата не совпадает с погрузкой и обязанностями в вакансии

Много обязанностей, как для одного человека и все они описаны размыто

Ненормированный рабочий график

Сексизм, эйджизм, требования к внешности

Неоплачиваемый испытательный срок

Неофициальное оформление

Как минимизировать риски встретить мошенничество

Не перечисляйте деньги за трудоустройство. Предоставление денег за обещание работы – один из самых распространенных методов мошенничества.

Проверяйте информацию о компании. Ищите в интернете отзывы и сайт компании, чтобы убедиться в ее легитимности.

Не передавайте личные данные. Избегайте предоставления личной информации и номеров банковских карт неизвестным лицам.

Избегайте неизвестных сайтов. Не регистрируйтесь и не проходите верификацию на сайтах, которым вы не доверяете.

Проверяйте точность данных. Внимательно проверяйте адрес сайта компании или имя пользователя соцсетей, с которыми ведете переговоры о работе.

Включайте критическое мышление. Если вакансия или поведение рекрутера вызывает у вас подозрение или сомнения, отнеситесь к этому критично.

Спрашивайте детали. Узнайте как можно больше деталей о работе у рекрутеров: чем более точные ответы вы получите, тем меньше будет сомнений.

Сообщайте о подозрительной активности. В случае обнаружения подозрительной вакансии, немедленно сообщайте об этом клиентской поддержке сайтов поиска работы.

Чаще мошенники используют следующие методы заманивания:

1. Подписывайтесь на телеграмм-канал и получайте от 1000 долларов

2. Разместите объявление и получите деньги

3. Оформите карту для выплат или предоставите личные документы/данные

4. Пройдите платные курсы или внесите страховой взнос

5. Зарплатные приманки

6. Брачные агентства, стриминговые сервисы, криптомошенники

7. Подмена рекрутера

8. "Офисники"

Такие предложения чаще всего имеют целью выманивание денег у людей, используя телефонное мошенничество с банковскими счетами и кредитными картами. Привлекают работников обещаниями высокой зарплаты в долларах, роскошной жизни и привлекательной мошеннической романтикой, которую распространяют через популярных блогеров, часто апеллируя к патриотическим чувствам, мотивируя обманывать людей. На самом же деле обманывают всех и за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.