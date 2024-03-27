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"Зарплатное" бронирование может привести к остановкам предприятий, - эксперт

Среда 27 марта 2024 12:06
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"Зарплатное" бронирование может привести к остановкам предприятий, - эксперт Фото: "зарплатное" бронирование может привести к остановкам предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Правительственный проект закона о мобилизации, предусматривающий, что бронировать будут только за зарплату свыше 35 тысяч гривен, является критической ошибкой и закладывает мощную мину в условиях войны социальную стабильность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Института мировой политики" Евгения Магду.

"Создается впечатление, что власть забыла, какой смысл вообще закладывается в понятие бронирования. Бронирование - не о спасении от мобилизации определенных категорий людей. Это - механизм, который должен работать на обеспечение экономической безопасности Украины и помогать выстоять нашей экономике", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в Украине средняя зарплата чуть не дотягивает до 20 тысяч, так что "зарплатный" подход к бронированию - откровенно дискриминационный. Кроме того, он напомнил, что бойцы на передовой также критикуют эту модель за то, что "бедные будут умирать богатыми".

"Самая логичная и справедливая модель мобилизации заключается не в подсчете чужих денег. И не в попытках обложить налогом "трусов". Куда более логично предоставлять возможность предприятиям самостоятельно выбирать, каких работников бронировать. И чем больше предприятие, чем больше налогов оно генерирует, чем больше имеет рабочих - тем более право на бронь оно должно получать. Потому что предприятие удерживает на плаву нашу экономику, инвестирует в оборону страны, и повышает наши шансы победить РФ", - резюмировал Магда.

Напомним: Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн.

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