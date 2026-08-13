Без зарплаты и гарантий: чем рискуют украинцы на неофициальной работе

Работа без официального трудового договора может показаться выгодной только на первый взгляд. На самом деле, работник в таком случае рискует остаться без части зарплаты и социальных гарантий.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Главное:
Если трудовые отношения официально не оформлены, в случае конфликта работодатель может в одностороннем порядке:
Кроме того, неофициально трудоустроенный человек юридически не имеет права на ряд социальных гарантий, предусмотренных законодательством.
Речь идет, в частности, об оплачиваемом отпуске и оплате листка временной нетрудоспособности. Также работник теряет гарантии, связанные с обучением, беременностью и рождением ребенка.
Еще одно важное последствие касается будущей пенсии. Период работы без официального оформления не засчитывается в страховой стаж. В будущем это может привести к меньшему размеру пенсии или даже к потере права на нее.
В то же время, отсутствие трудового договора не означает, что работник не может защитить свои права.
Как объясняет Булименко, согласно пункту 6 статьи 232 Кодекса законов о труде Украины, работник может обратиться в суд с иском об оформлении трудовых отношений и установлении периода такой работы.
Если суд примет решение в пользу работника, то работодателя могут обязать оформить трудовые отношения и установить соответствующий период работы. При этом суд взыщет в пользу работника зарплату в размере не ниже средней в соответствующем регионе без учета фактически выплаченной суммы.
Кроме того, за установленный период работы работодателю будет начислен налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос.
Ответственность за неофициальное трудоустройство предусмотрена и для работодателя.
За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора или контракта может быть наложен штраф в размере десятикратной минимальной зарплаты на момент выявления нарушения за каждого работника. По приведенным юристом данным, сейчас это 86 470 гривен.
Если такое же нарушение будет выявлено повторно в течение двух лет со дня первого обнаружения, штраф будет составлять уже 30 минимальных зарплат, то есть 259 410 гривен за каждого работника.
Ранее РБК-Украина рассказывало об обострении кадрового дефицита в Украине и о том, как работодатели пытаются удержать работников. 78% компаний уже испытывают нехватку кадров и расширяют бонусы, однако для большинства кандидатов главными остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.
Также мы писали о росте трудоустройства украинцев в возрасте 50+. По данным Госслужбы занятости, люди постарше уже составляют 32% всех трудоустроенных через службу, а чаще всего они находят работу водителями, продавцами, поварами, бухгалтерами и медсестрами.