Без зарплаты и гарантий: чем рискуют украинцы на неофициальной работе

Главное: Потеря зарплаты и увольнения: Без официального договора работодатель может в одностороннем порядке уменьшить зарплату, не выплатить заработанные деньги или уволить работника без компенсации.

Без официального договора работодатель может в одностороннем порядке уменьшить зарплату, не выплатить заработанные деньги или уволить работника без компенсации. Отсутствие социальных гарантий: Неофициально трудоустроенные люди лишены права на оплачиваемый отпуск, больничные, а также льготы и гарантии, связанные с обучением, беременностью или рождением ребенка.

Неофициально трудоустроенные люди лишены права на оплачиваемый отпуск, больничные, а также льготы и гарантии, связанные с обучением, беременностью или рождением ребенка. Удар по будущей пенсии: Период работы без оформления не засчитывается в страховой стаж.

Период работы без оформления не засчитывается в страховой стаж. Шанс защитить права через суд: Работник может подать иск в суд. Если факт работы докажут, работодателя обязут оформить трудовые отношения и выплатить зарплату.

Работник может подать иск в суд. Если факт работы докажут, работодателя обязут оформить трудовые отношения и выплатить зарплату. Большие штрафы для работодателей: За допуск к работе без договора работодателю грозит штраф в размере 10 минимальных зарплат каждого работника.

Какие риски имеет работник

Если трудовые отношения официально не оформлены, в случае конфликта работодатель может в одностороннем порядке:

уменьшить зарплату;

не выплатить заработанные денежные средства;

уволить работника.

Кроме того, неофициально трудоустроенный человек юридически не имеет права на ряд социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

Речь идет, в частности, об оплачиваемом отпуске и оплате листка временной нетрудоспособности. Также работник теряет гарантии, связанные с обучением, беременностью и рождением ребенка.

Еще одно важное последствие касается будущей пенсии. Период работы без официального оформления не засчитывается в страховой стаж. В будущем это может привести к меньшему размеру пенсии или даже к потере права на нее.

Можно ли доказать неофициальную работу

В то же время, отсутствие трудового договора не означает, что работник не может защитить свои права.

Как объясняет Булименко, согласно пункту 6 статьи 232 Кодекса законов о труде Украины, работник может обратиться в суд с иском об оформлении трудовых отношений и установлении периода такой работы.

Если суд примет решение в пользу работника, то работодателя могут обязать оформить трудовые отношения и установить соответствующий период работы. При этом суд взыщет в пользу работника зарплату в размере не ниже средней в соответствующем регионе без учета фактически выплаченной суммы.

Кроме того, за установленный период работы работодателю будет начислен налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос.

Какие штрафы угрожают работодателю

Ответственность за неофициальное трудоустройство предусмотрена и для работодателя.

За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора или контракта может быть наложен штраф в размере десятикратной минимальной зарплаты на момент выявления нарушения за каждого работника. По приведенным юристом данным, сейчас это 86 470 гривен.

Если такое же нарушение будет выявлено повторно в течение двух лет со дня первого обнаружения, штраф будет составлять уже 30 минимальных зарплат, то есть 259 410 гривен за каждого работника.