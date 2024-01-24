Зарплаты растут, но специалистов не хватает. Как изменился рынок труда за время войны

Спустя почти два года войны на рынке труда Украины наблюдается все больше положительных тенденций. Средние зарплаты выросли, а работодатели начали активно размещать вакансии. Вместе с тем возникла проблема дефицита кадров и низкой конкуренции среди соискателей.

При подготовке использовались: публикации Государственной службы занятости, данные Макроэкономического и монетарного обзора НБУ за январь 2024, заявление главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в интервью изданию, аналитические материалы, предоставленные порталом поиска работы Work.ua.

Подробнее о влиянии войны на рынок труда, действительно ли безработных стало меньше, а вакансий больше, и что происходит с зарплатами, – в материале РБК-Украина .

От кризиса до восстановления

В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ украинский рынок труда оказался в критическом положении, ведь сотни тысяч граждан оставили работу и дом в поисках безопасности, бизнесы останавливались, многие предприятия были разрушены. Количество вакансий на сайтах поиска работы рекордно упало, а число соискателей значительно увеличилось.

Со временем ситуация несколько стабилизировалась. В отдельных регионах рынок труда восстановился до довоенных показателей, а в западных областях превысил их.

Динамика вакансий догоняет довоенные показатели (скриншот work.ua)

При этом новым вызовом стала нехватка кадров. В то время как предложений работы становилось больше, конкуренция среди кандидатов уменьшалась.

Как отметили на портале поиска работы Work.ua, в декабре 2023 рекрутеры получали наименьшее количество отзывов соискателей за последние 3 года. Однако частично это явление было связано с сезонным понижением активности из-за праздников.

В каких регионах стало больше работы

Война повлияла на географию рынка труда. Из-за релокации предприятий и развития бизнесов в относительно спокойных регионах больше всего возросло количество предложений работы, по сравнению с довоенными показателями, в таких областях:

Закарпатская (171%),

Ивано-Франковская (157%),

Хмельницкая (132%),

Черновицкая (129%)

Львовская (128%).

Восстановление рынка труда по количеству вакансий в регионах (скриншот work.ua)

При этом больше всего предложений работы (по состоянию на декабрь 2023) было в Киевской области – 33 171, Днепропетровской – 8 976, Львовской – 8 773, Одесской – 6 352, Харьковской – 3 456.

Где украинцы ищут работу

В 2023 году наибольшее количество соискателей стабильно наблюдалось на Киевщине, Харьковщине, Винницкой области. Но только в Винницкой области количество предложений работы больше, чем до войны, то есть шансы устроиться в этом регионе выше.

Ситуация с конкуренцией среди соискателей имеет интересный нюанс. К примеру, самая низкая активность кандидатов наблюдается в Закарпатской области, хотя вакансий здесь много. Причиной является то, что работодателей на Закарпатье после полномасштабного вторжения стало значительно больше, а работников на всех не хватает.

Кроме того, трудности с наймом работников наблюдаются в прифронтовых областях, таких как Херсонская, поскольку люди были вынуждены переехать в более безопасные места.

Уровень безработицы снизился?

По данным Государственной службы занятости (ГСЗ) за время войны показатель официальной безработицы в Украине упал почти втрое. В декабре 2021 года насчитывалось 295 тысяч зарегистрированных безработных, в 2022 – 186,5 тысячи, а в декабре 2023 – 96,1 тысячи человек (из них 72 тысяч – женщины).

Речь идет именно о зарегистрированных лицах в Центрах занятости, поэтому реальные показатели могут отличаться.

Как ранее рассказал РБК-Украина председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 года почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года.

"Если считать по методике Международной организации труда, то у нас безработица 19% – в два раза больше, чем было в 2021 году. Мы понимаем, что официальная статистика не отражает тех, кто избегает мобилизации. Поэтому в фонде занятости у нас числятся менее 100 тысяч безработных", – заявил Гетманцев.

Отметим, что в отчете Государственной службы статистики за 2021 год был приведен показатель безработицы на уровне 10,1%. В опубликованном осенью анализе НБУ говорилось, что уровень безработицы в Украине в 2023 году составит 19,1%, в 2024 году – 16,5%, в 2025 году – 14,2%.

Что происходит с зарплатами

Портал Work.ua ежемесячно публикует средний уровень заработной платы на основании данных по размещенным вакансиям работодателей и резюме. Так, в феврале 2022 средняя зарплата по Украине составляла 14,4 тыс. грн, а по состоянию на декабрь 2023 – 19 тыс. грн.

Если брать данные за 2023 год, то средняя зарплата выросла на 27%. Более чем на 50% увеличились доходы таких специалистов:

с 11 тыс. грн до 18,5 тыс. грн (+68%) – у укладчика;

с 20 тыс. грн до 32,5 тыс. грн (+63%) – у медиапродюсера;

с 9,25 тыс. грн до 14,5 тыс. грн (+57%) – у мойщика;

с 22,5 тыс. грн до 33, 75 тыс. грн (+50%) – у автослесаря;

с 20 тыс. грн до 30 тыс. грн (+50%) – у высотника;

с 20 тыс. грн до 30 тыс. грн (+50%) – у технолога мебели.

Динамика повышения зарплат в 2023 году (скриншот work.ua)

В Нацбанке Украины отмечают, что рост зарплат был неравномерным по видам деятельности.

К примеру, в ІІІ квартале 2023 средние зарплаты в реальном измерении в торговле, ІТ и ряде других ВЭД превысили уровень до полномасштабного вторжения.

Зато ниже довоенных оставались зарплаты в отдельных секторах услуг, строительстве, образовании и транспорте.

НБУ прогнозирует дальнейшее повышение зарплат, но с учетом инфляции. В 2024 году номинальная зарплата может вырасти еще на 15,8%, реальная (учитывает инфляцию) – на 6,9%.

Как отмечают специалисты рынка труда, работодатели будут предлагать большие зарплаты по вакансиям из-за дефицита кадров.

"В условиях нехватки квалифицированных работников будут постепенно повышать оплату труда и предприятия частного сектора", – говорится в прогнозе НБУ.

Каких специалистов не хватает во время войны

Кадровый голод стал главной проблемой рынка труда с начала полномасштабной агрессии РФ. Хотя ситуация несколько стабилизировалась, специалистов до сих пор не хватает. Ведь многие выехали, поэтому бизнес часто не может найти нужных ему специалистов.

В настоящее время работодатели нуждаются в квалифицированных специалистах в медицине, промышленности, а также представителях рабочих специальностей.

На сайте поиска работы Work.ua на протяжении последних месяцев больше всего вакансий размещали именно в категории "Рабочие специальности и производство".

Аналитики портала отмечают, что очень трудно получать отзывы на вакансии: горняка, резчика, машиниста тепловоза, инструментальщика, специалиста по камнеобработке, сверловщика, специалиста холодильного оборудования.

Фото: в Украине не хватает рабочих промышленных предприятий (Getty Images)

Также тяжело находить кандидатов на должности в категории "Медицина и фармацевтика". В рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей: эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника.

На Едином портале вакансий Госслужбы занятости больше предложений работы на предприятиях перерабатывающей промышленности (18% от общего количества вакансий); в торговле (16%); в образовании (13%); в сельском хозяйстве (9%); в здравоохранении (8%); на транспорте и почтовой деятельности (7%); в государственном управлении (7%).

Также в ГСЗ добавляют, что по сравнению с периодом до 24 февраля 2022, у соискателей существенно сократился спрос на работу в сельском хозяйстве, на строительстве, транспорте, в операциях с недвижимым имуществом, в сфере искусства, спорта и развлечений.