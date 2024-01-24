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Зарплаты растут, но специалистов не хватает. Как изменился рынок труда за время войны

Среда 24 января 2024 06:02
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Зарплаты растут, но специалистов не хватает. Как изменился рынок труда за время войны Фото: во время войны вырос спрос на рабочие специальности (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Спустя почти два года войны на рынке труда Украины наблюдается все больше положительных тенденций. Средние зарплаты выросли, а работодатели начали активно размещать вакансии. Вместе с тем возникла проблема дефицита кадров и низкой конкуренции среди соискателей.

Подробнее о влиянии войны на рынок труда, действительно ли безработных стало меньше, а вакансий больше, и что происходит с зарплатами, – в материале РБК-Украина.

При подготовке использовались: публикации Государственной службы занятости, данные Макроэкономического и монетарного обзора НБУ за январь 2024, заявление главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в интервью изданию, аналитические материалы, предоставленные порталом поиска работы Work.ua.

От кризиса до восстановления

В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ украинский рынок труда оказался в критическом положении, ведь сотни тысяч граждан оставили работу и дом в поисках безопасности, бизнесы останавливались, многие предприятия были разрушены. Количество вакансий на сайтах поиска работы рекордно упало, а число соискателей значительно увеличилось.

Со временем ситуация несколько стабилизировалась. В отдельных регионах рынок труда восстановился до довоенных показателей, а в западных областях превысил их.

Зарплаты растут, но специалистов не хватает. Как изменился рынок труда за время войны

Динамика вакансий догоняет довоенные показатели (скриншот work.ua)

При этом новым вызовом стала нехватка кадров. В то время как предложений работы становилось больше, конкуренция среди кандидатов уменьшалась.

Как отметили на портале поиска работы Work.ua, в декабре 2023 рекрутеры получали наименьшее количество отзывов соискателей за последние 3 года. Однако частично это явление было связано с сезонным понижением активности из-за праздников.

В каких регионах стало больше работы

Война повлияла на географию рынка труда. Из-за релокации предприятий и развития бизнесов в относительно спокойных регионах больше всего возросло количество предложений работы, по сравнению с довоенными показателями, в таких областях:

  • Закарпатская (171%),
  • Ивано-Франковская (157%),
  • Хмельницкая (132%),
  • Черновицкая (129%)
  • Львовская (128%).

Зарплаты растут, но специалистов не хватает. Как изменился рынок труда за время войны

Восстановление рынка труда по количеству вакансий в регионах (скриншот work.ua)

При этом больше всего предложений работы (по состоянию на декабрь 2023) было в Киевской области – 33 171, Днепропетровской – 8 976, Львовской – 8 773, Одесской – 6 352, Харьковской – 3 456.

Где украинцы ищут работу

В 2023 году наибольшее количество соискателей стабильно наблюдалось на Киевщине, Харьковщине, Винницкой области. Но только в Винницкой области количество предложений работы больше, чем до войны, то есть шансы устроиться в этом регионе выше.

Ситуация с конкуренцией среди соискателей имеет интересный нюанс. К примеру, самая низкая активность кандидатов наблюдается в Закарпатской области, хотя вакансий здесь много. Причиной является то, что работодателей на Закарпатье после полномасштабного вторжения стало значительно больше, а работников на всех не хватает.

Кроме того, трудности с наймом работников наблюдаются в прифронтовых областях, таких как Херсонская, поскольку люди были вынуждены переехать в более безопасные места.

Уровень безработицы снизился?

По данным Государственной службы занятости (ГСЗ) за время войны показатель официальной безработицы в Украине упал почти втрое. В декабре 2021 года насчитывалось 295 тысяч зарегистрированных безработных, в 2022 – 186,5 тысячи, а в декабре 2023 – 96,1 тысячи человек (из них 72 тысяч – женщины).

Речь идет именно о зарегистрированных лицах в Центрах занятости, поэтому реальные показатели могут отличаться.

Как ранее рассказал РБК-Украина председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 года почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года.

"Если считать по методике Международной организации труда, то у нас безработица 19% в два раза больше, чем было в 2021 году. Мы понимаем, что официальная статистика не отражает тех, кто избегает мобилизации. Поэтому в фонде занятости у нас числятся менее 100 тысяч безработных", – заявил Гетманцев.

Отметим, что в отчете Государственной службы статистики за 2021 год был приведен показатель безработицы на уровне 10,1%. В опубликованном осенью анализе НБУ говорилось, что уровень безработицы в Украине в 2023 году составит 19,1%, в 2024 году – 16,5%, в 2025 году – 14,2%.

Что происходит с зарплатами

Портал Work.ua ежемесячно публикует средний уровень заработной платы на основании данных по размещенным вакансиям работодателей и резюме. Так, в феврале 2022 средняя зарплата по Украине составляла 14,4 тыс. грн, а по состоянию на декабрь 2023 – 19 тыс. грн.

Если брать данные за 2023 год, то средняя зарплата выросла на 27%. Более чем на 50% увеличились доходы таких специалистов:

  • с 11 тыс. грн до 18,5 тыс. грн (+68%) – у укладчика;
  • с 20 тыс. грн до 32,5 тыс. грн (+63%) – у медиапродюсера;
  • с 9,25 тыс. грн до 14,5 тыс. грн (+57%) – у мойщика;
  • с 22,5 тыс. грн до 33, 75 тыс. грн (+50%) – у автослесаря;
  • с 20 тыс. грн до 30 тыс. грн (+50%) – у высотника;
  • с 20 тыс. грн до 30 тыс. грн (+50%) – у технолога мебели.

Зарплаты растут, но специалистов не хватает. Как изменился рынок труда за время войны

Динамика повышения зарплат в 2023 году (скриншот work.ua)

В Нацбанке Украины отмечают, что рост зарплат был неравномерным по видам деятельности.

К примеру, в ІІІ квартале 2023 средние зарплаты в реальном измерении в торговле, ІТ и ряде других ВЭД превысили уровень до полномасштабного вторжения.

Зато ниже довоенных оставались зарплаты в отдельных секторах услуг, строительстве, образовании и транспорте.

НБУ прогнозирует дальнейшее повышение зарплат, но с учетом инфляции. В 2024 году номинальная зарплата может вырасти еще на 15,8%, реальная (учитывает инфляцию) – на 6,9%.

Как отмечают специалисты рынка труда, работодатели будут предлагать большие зарплаты по вакансиям из-за дефицита кадров.

"В условиях нехватки квалифицированных работников будут постепенно повышать оплату труда и предприятия частного сектора", – говорится в прогнозе НБУ.

Каких специалистов не хватает во время войны

Кадровый голод стал главной проблемой рынка труда с начала полномасштабной агрессии РФ. Хотя ситуация несколько стабилизировалась, специалистов до сих пор не хватает. Ведь многие выехали, поэтому бизнес часто не может найти нужных ему специалистов.

В настоящее время работодатели нуждаются в квалифицированных специалистах в медицине, промышленности, а также представителях рабочих специальностей.

На сайте поиска работы Work.ua на протяжении последних месяцев больше всего вакансий размещали именно в категории "Рабочие специальности и производство".

Аналитики портала отмечают, что очень трудно получать отзывы на вакансии: горняка, резчика, машиниста тепловоза, инструментальщика, специалиста по камнеобработке, сверловщика, специалиста холодильного оборудования.

Зарплаты растут, но специалистов не хватает. Как изменился рынок труда за время войныФото: в Украине не хватает рабочих промышленных предприятий (Getty Images)

Также тяжело находить кандидатов на должности в категории "Медицина и фармацевтика". В рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей: эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника.

На Едином портале вакансий Госслужбы занятости больше предложений работы на предприятиях перерабатывающей промышленности (18% от общего количества вакансий); в торговле (16%); в образовании (13%); в сельском хозяйстве (9%); в здравоохранении (8%); на транспорте и почтовой деятельности (7%); в государственном управлении (7%).

Также в ГСЗ добавляют, что по сравнению с периодом до 24 февраля 2022, у соискателей существенно сократился спрос на работу в сельском хозяйстве, на строительстве, транспорте, в операциях с недвижимым имуществом, в сфере искусства, спорта и развлечений.

Больше о том, на какие вакансии вырос спрос во время войны, читайте в материале РБК-Украина.

Также раньше мы рассказывали, какую работу сейчас ищут украинцы, и почему выбирают удаленные вакансии.

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