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В Украине пенсионерам упростили идентификацию выплат. Как это сделать без похода в ПФУ

Пятница 15 декабря 2023 05:53
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В Украине пенсионерам упростили идентификацию выплат. Как это сделать без похода в ПФУ Иллюстративное фото: в Украине пенсионерам упростили идентификацию для выплат (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинским пенсионерам значительно упростили получение пенсионных выплат. Теперь они могут пройти идентификацию по видеосвязи, не посещая Пенсионный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Для этого необходимо записаться на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что нужно делать:

  1. Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ по ссылке. Там в верхней части экрана выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции" и нажать на нее.
  2. Затем, в форме, которая появится на экране, заполнить все поля, отмеченные звездочкой. Также можно указать вид услуги, которую необходимо обеспечить при видеоидентификации (переводчик жестовой речи, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и т.п.).
  3. К заявлению следует добавить скан-копии документов: паспорта, пенсионного удостоверения, справки о присвоении идентификационного номера, свидетельства о рождении, трудовой книжки и т.д. После этого нажать "Подать заявление".

Следует отметить, что в интересах недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена, заявления подаются опекунами, попечителями.

После подачи заявления на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи с пенсионером свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.

"Отметим, что видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения)", - сообщили в Минреинтеграции.

Тарифы, пенсии и субсидии в декабре

В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.

Какими в декабре будут тарифы ЖКХ, что следует знать о субсидиях и кто из пенсионеров сможет получить доплату к пенсии, - читайте в материале РБК-Украина.

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