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Зарплаты чиновников выросли на 20%. В двух ведомствах платят более 100 тысяч гривен

Фото: Зарплата украинских чиновников выросла до 57,2 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они значительно превышают средний уровень по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысяч гривен) она увеличилась на 19,3%.

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в апреле составила 19,9 тысячи гривен, увеличившись за год на 17,9%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в апреле в центральных госорганах зарплату получали 21 995 человек.

Лидирует по уровню зарплат Счетная палата 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников - 501.

На втором месте - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (102,0 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 518 человек.

На третьем месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 186,2 тысячи гривен. Численность сотрудников - 368 человек.

Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 126,6 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 502 руководителей в таких ведомствах:

  • НКРЭКУ - 470,4 тысячи гривен (7 человек),
  • НАПК - 276,3 тысячи гривен (5 чиновников),
  • Национальное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования - 236,8 тысячи гривен (2 человека).

 

Напомним, Минфин предлагает поднять минимальную зарплату в Украине, которая составляет 8 тысяч гривен, в 2026 году на уровень инфляции.

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Зарплата в Украине