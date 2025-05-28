Зарплаты чиновников выросли на 20%. В двух ведомствах платят более 100 тысяч гривен

В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысяч гривен) она увеличилась на 19,3%.



По данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в апреле составила 19,9 тысячи гривен, увеличившись за год на 17,9%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в апреле в центральных госорганах зарплату получали 21 995 человек.

Лидирует по уровню зарплат Счетная палата 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников - 501.

На втором месте - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (102,0 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 518 человек.

На третьем месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 186,2 тысячи гривен. Численность сотрудников - 368 человек.



Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 126,6 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 502 руководителей в таких ведомствах: