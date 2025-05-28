Минфин подтвердил планы повысить минимальную зарплату в Украине

Минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Министерство финансов предлагает повысить ее в следующем году на уровень инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Федерации профсоюзов Украины (ФПУ ).

Вместе с тем, правительственной стороной высказано предположение, что в 2026 году предложенные размеры основных государственных социальных стандартов и гарантий могут быть повышены в случае положительной динамики развития экономики, говорится в сообщении.

Во время совещания заслушали представителя Минэкономики относительно прогнозных макроэкономических показателей развития экономики Украины на 2026-2028 годы. Они приведены в таблице.

То есть повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2026 год (108,6%).

Представитель Минфина доложил, что учитывая возможности государственного бюджета, планируется установить на 2026 год:

Планы правительства

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обнародовал показатели проекта Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

По его данным, проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля. Пока в проекте бюджетной декларации следующие цифры:

Минимальная заработная плата:

в 2026 году - 8 688 гривен (сейчас - 8000 гривен)

в 2027 году - 9 374 гривен

в 2028 году - 10 059 гривен

Кроме того, правительство хочет разморозить прожиточный минимум. Предусмотрено, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять:

2026 году - 3 288 гривен (сейчас - 3 028 гривен)

в 2027 году - 3 482 гривен

в 2028 году - 3 667 гривен.

Железняк напомнил, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня и не ожидает существенных изменений в этих цифрах.

Кабмин в прошлом году в бюджетной декларации на 2025-2027 года предложил заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года. От них от которых зависят размеры зарплат и социальных выплат.

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