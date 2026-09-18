Зарплаты до 48 000 гривен: каких специалистов чаще всего ищут перед зимой

В преддверии отопительного сезона в Украине растет потребность в специалистах, от которых зависит работа систем отопления, электросетей, вентиляции и генераторов. Зарплаты по большинству таких профессий за год выросли.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.
До начала отопительного сезона компаниям нужны энергетики, электрики, сантехники, слесари, операторы котельных, специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию, монтажники систем отопления, электромеханики и другие технические специалисты.
По сравнению с августом 2025 количество вакансий для электромонтеров в августе 2026-го выросло на 8%, энергетиков - на 9%, операторов котельных - на 13%.
В то же время, значительно больше вакансий стало для инженеров по вентиляции - на 40%, а для монтажников систем отопления - на 57%.
Отдельно возрос спрос на мастеров по ремонту генераторов - на 5%. Это связано с необходимостью обслуживать оборудование, используемое при перебоях с электроснабжением.
Работодатели стали реже искать электромехаников, сантехников, слесарей и специалистов ОВИК/HVAC.
Интерес соискателей ко многим профессиям, на которые возрос спрос работодателей, также увеличился.
По сравнению с прошлым годом количество отзывов на вакансии электромонтеров выросло на 28%, энергетиков - на 32%, а монтажников систем отопления - на 141%.
Наибольший рост зафиксировали среди кандидатов на должности мастеров по ремонту генераторов - количество отзывов увеличилось на 169%, то есть почти вдвое.
Несмотря на снижение спроса и предложения по отдельным профессиям, медианные зарплаты почти для всех специалистов за год выросли.
Больше всего выросли зарплаты энергетиков - на 32%, до 33 тыс. гривен, электромехаников - на 24%, до 39 тыс. гривен, и специалистов ОВИК/HVAC - на 24%, до 26 тыс. гривен.
Зарплата операторов котельных за год выросла на 22% - до 20 тыс. гривен, а электромонтеров - на 20%, до 30 тыс. гривен.
Еще на 17-19% выросли медианные зарплаты монтажников систем отопления - до 48 тыс. гривен, мастеров по ремонту генераторов - до 33 тыс. гривен и сантехников –- до 35 тыс. гривен.
Для слесарей и электриков показатель вырос на 14% - до 40 тыс. гривен.
Самая высокая медианная зарплата среди перечисленных специалистов в августе была у монтажников систем отопления - 48 тыс. гривен.
Больше всего соответствующих вакансий в августе было в Киевской области. Здесь активно искали слесарей, специалистов ОВИК/HVAC, электриков, мастеров по ремонту генераторов, сантехников и энергетиков.
Медианные зарплаты по некоторым профессиям в регионе были выше общеукраинских. К примеру, энергетикам предлагали 40 тыс. гривен против 33 тыс. гривен в среднем по Украине.
Также перед началом отопительного сезона специалистов активно ищут в Полтавской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.
OLX Работа отмечают, что рост медианных зарплат для большинства технических профессий может свидетельствовать о конкуренции работодателей за опытных специалистов. При этом уровень оплаты остается одним из ключевых критериев при выборе работы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинский рынок труда продолжает испытывать дефицит кадров, особенно в рабочих профессиях. Из-за нехватки работников работодатели повышают зарплаты и расширяют предложения для специалистов производственной сферы.
Также мы писали, что в Украине сохраняется дефицит медицинских кадров, а спрос на специалистов здравоохранения растет. В то же время, подготовка медиков требует длительного времени, поэтому быстро компенсировать нехватку работников в этой сфере сложно.