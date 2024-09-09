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Зарплата украинцев снова поднялась выше 500 долларов и превысила довоенный уровень

Фото: Зарплата в Украине превысила 500 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Долларовая зарплата превысила довоенный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14 014 гривен).

Зарплата также выше и долларовом эквиваленте - 526 долларов. В 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

 

Прогнозы по зарплатам

 

Напомним, в НБУ отмечают рост доходов украинцев по данным непрямых методов. При этом давление со стороны нехватки работников летом 2024 года обусловило дальнейшее увеличение реальных зарплат. При этом в августе дефицит квалифицированных работников достиг нового максимума.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 16,1%, реальной – на 9,7%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная – на 5,8%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,7%, реальная – на 2,9%.

Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году. Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

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Государственная служба статистикиЗарплата в Украине