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Зарплата в конверте: как действовать, если работодатель не отдает обещанные деньги

Четверг 24 июля 2025 08:00
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Зарплата в конверте: как действовать, если работодатель не отдает обещанные деньги Как работникам отстоять свои права (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

У многих украинцев до сих пор сохраняется практика "серой" занятости - когда работник официально не оформлен, а зарплату получает в конверте. Но в случае увольнения, конфликта или невыплаты заработной платы отстоять свои права становится значительно сложнее.

РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяну Даниленко, что делать, если вы работали неофициально, а работодатель не выплатил денег или не засчитал стаж.

Что потеряет работник, если работает без официального оформления

Работа без трудового договора лишает работника каких-либо социальных гарантий, предусмотренных государством.

"Работник, который соглашается на зарплату "в конверте", сразу становится социально незащищенным. В таких случаях нет ни больничных, ни отпуска, ни страхового стажа", - объясняет Даниленко.

К тому же часто работники даже не знают, что их не оформили официально - и узнают об этом только после увольнения или в случае конфликта с работодателем.

Как действовать: пошаговая инструкция для работника

Первый шаг - зафиксировать свое обращение к работодателю.

"Нужно направить письменную претензию - заказным письмом или лично зарегистрировать во входящей канцелярии. Обязательно сохраняйте копии документов и доказательства отправки, ведь они понадобятся в случае судебного спора", - советует юрист.

Далее можно обращаться в органы контроля:

  • Государственная служба по вопросам труда (Гоструда). Именно она осуществляет контроль за неофициальным трудоустройством. Обращение можно подать письменно или через онлайн-форму на сайте.
  • Государственная налоговая служба (ГНС). Работодатель, который платит в конверте, уклоняется от налогов. Налоговая может провести проверку и наложить штраф.

"По результатам инспекционных посещений Гоструда может составить предписание об устранении нарушений. Это не заставит работодателя оформить работника, но будет доказательством для суда", - отмечает Даниленко.

Зарплата в конверте: как действовать, если работодатель не отдает обещанные деньгиРаботник может заявить о нарушениях органам контроля (фото: Freepik)

Если ситуацию не удается решить - обращайтесь в суд

Если работодатель игнорирует обращения и проверки, следует подавать иск в суд.

"Часто бывает достаточно юридически грамотно составленной претензии, чтобы решить спор до суда. Но если этого не произошло - нужно обращаться в суд с доказательствами", - говорит юрист.

Суд может:

  • признать факт трудовых отношений;
  • обязать работодателя выплатить заработную плату;
  • обязать уплатить единый социальный взнос (ЕСВ);
  • внести запись в трудовую книжку.

Какие доказательства собрать

Даже если вы неофициально трудоустроены, доказать это возможно. Пригодятся в качестве доказательств:

  • переписка с руководством (почта, мессенджеры);
  • фото или видео с рабочего места;
  • свидетельства коллег;
  • документы, где фигурирует ваше имя (приказы, поручения, графики и т.д.).

"Чем больше доказательств, тем сильнее ваша позиция в суде. Многие дела работники проигрывают именно из-за слабой доказательной базы", - подчеркивает Татьяна Даниленко.

Исковая давность: в какой срок надо подать в суд

По трудовым спорам действуют специальные сроки:

  • 3 месяца - общий срок со дня, когда работник узнал о нарушении.
  • 1 месяц - в случае обжалования увольнения.
  • 3 месяца - для иска о выплате средств при увольнении.

"Если работник пропустил срок, адвокат может подать в суд ходатайство о его восстановлении. Но лучше не медлить", - отмечает юрист.

Судебный иск: что нужно знать

Иск подается в суд по месту нахождения работодателя. К нему прилагаются все доказательства и копии обращений в органы контроля. Предмет иска - установление факта трудовых отношений и требование о выплате заработной платы.

"В моей практике был пример, когда суд признал трудовые отношения, обязал выплатить задолженность и внести записи в трудовую книжку. Решение можно найти в реестре судебных решений: дело №810/2593/18", - привела пример Даниленко.

Поэтому, если вас неофициально трудоустроили, важно не молчать и не откладывать действия. Сначала - письменная претензия, затем - обращение в Гоструда и налоговую, и в случае отказа - судебный иск.

"Восстановление нарушенных трудовых прав - процесс непростой и требует решительности. Но если работодатель не выполнил закон добровольно, заставить его это сделать сможет только суд", - подытожила Даниленко.

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