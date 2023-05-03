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Зарабатывал на "белых билетах". Против начальника Одесского военкомата возбудили дело

Фото: начальнику Одесского военкомата грозит 12 лет тюрьмы (facebook_com_TCMofOleksandriyaDistrict)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители возбудили уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Он подозревается в продаже так называемых "белых билетов" для освобождения от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По оперативным данным, за деньги начальник военкомата организовал мошенническую схему. Он давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

ГБР возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного и незаконного обогащения (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 УК). Начальнику военкомата грозит до 12 лет за решеткой. Пока чиновника отстранили от службы.

Также правоохранители проверяют информацию СМИ о заработках семьи подозреваемого. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

Напомним, Кабмин расширил полномочия военкоматов, им разрешили вручать повестки вне зависимости от их места взятия на учет.

Также глава Минобороны сообщил, что Генштаб начнет отправлять на фронт военных с тыла.

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ОдессаТЦКмошенническая схемакоррупцияГБР