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"Заработал" 188 млн гривен. В НАПК раскрыли детали дела одесского экс-военкома

Фото: в НАПК раскрыли детали дела одесского экс-военкома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгений Борисов разоблачили на незаконном обогащении. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова.

Он рассказал, что сейчас НАПК и другие правоохранители занимаются проверкой всего руководящего состава территориальных центров комплектования. При этом уже готово заключение о незаконном обогащении Борисова.

"Это фактически рекордное заключение установления фактов незаконного обогащения - 188 миллионов. Даже только один объект, купленный в Испании, стоит 3 млн 700 тысяч евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно находилась под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько - все стоимостью от полумиллиона евро", - заявил Новиков.

По его словам, Борисов утверждает, что эти деньги - "ссуды", которые он якобы получил от разных предпринимателей, в том числе и от совладельца ночного клуба "Ибица". Но подтверждения этим словам нет.

"Более того, отдельные соглашения о займах, которые были предоставлены нам якобы в подтверждение наличия средств, вообще подписаны в Одессе этими гражданами, которых не было в городе на время подписания. Это вопиющий факт", - добавил Новиков.

Дело одесского экс-военкома

Напомним, в начале мая правоохранители возбудили уголовное дело против Борисова. Его подозревали в продаже "белых билетов", из-за чего отстранили от служебных полномочий.

Параллельно Борисова проверяли после информации СМИ о том, что во время полномасштабной войны его семья приобрела недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Подозреваемого уже уволили после того, как соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

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