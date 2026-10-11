Зарегистрированы одни, а живут другие: как это влияет на льготу на коммуналку

Ситуация, когда в квартире или доме зарегистрированы одни люди, а фактически проживают другие, не обязательно означает потерю льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Сам факт регистрации человека по определенному адресу не означает, что его автоматически нужно учитывать как фактического обитателя при расчете льготы.

Если человек долго не проживает по месту регистрации, это можно подтвердить документально. В этом случае Пенсионный фонд может учесть фактическое количество жителей при определении права на льготу и ее размера.

Подтверждением могут быть, в частности, документы, удостоверяющие проживание человека по другому адресу.

В то же время, важно учитывать, что правила зависят от конкретного вида льготы. Для части льготных категорий право на скидку определяется без учета доходов, а для других имеет среднемесячный совокупный доход семьи.

Если человек живет, но не зарегистрирован

Другая ситуация – когда в доме или квартире фактически проживают люди, которые там не зарегистрированы.

В таком случае их фактическое проживание также может быть учтено. Это особенно важно для расчета социальных нормативов потребления коммунальных услуг, поскольку льгота предоставляется в пределах установленных норм.

То есть количество людей, фактически пользующихся жильем и коммунальными услугами, может иметь значение для расчета льготы.

Как подтвердить, что человек не проживает по месту регистрации

Если зарегистрированный человек фактически проживает в другом месте, необходимо сообщить Пенсионному фонду и предоставить соответствующие подтверждения.

В разных ситуациях такими документами могут быть:

справка о фактическом месте жительства;

документы, подтверждающие проживание по другому адресу;

документы об обучении или работе в другом населенном пункте;

документы, подтверждающие пребывание в другом месте.

Для внутриперемещенных лиц таким подтверждением может быть справка ВПЛ.