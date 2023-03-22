RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для TikTok наступил решающий момент, - генеральный директор

Фото: TikTok могут запретить в США из-за беспокойства относительно национальной безопасности (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США. В связи с этим для компании сейчас наступил решающий момент.

Об этом заявил генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шоу Зи Чу вскоре даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле. Он заявил, что в приложении более 150 миллионов активных пользователей из США, что составляет около половины населения страны.

"Некоторые политики начали говорить о запрете TiktTok. Теперь это может забрать TikTok у всех 150 миллионов. Сейчас наступил решающий момент для компании", - сказал гендиректор компании.

По данным издания, критики TikTok опасаются, что его данные пользователей в США могут быть переданы правительству Китая через приложение, принадлежащее китайской технологической компании ByteDance. TikTok отвергает обвинения в шпионаже.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды запретят чиновникам устанавливать TikTok на правительственные телефоны.

Напомним, США расследуют шпионаж за журналистами через TikTok.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиTikTok