Не сейчас. РБК-Украина узнало, когда проходил обыск у экс-министра обороны Резникова

Согласно информации РБК-Украина, обыск у Алексея Резникова проводился ранее, а не сейчас. По словам источника, он был в прошлом месяце.

"Никаких документов не находили и не изымали. И "левых телефонов" тоже", - уточнил источник издания.

Что предшествовало

Сегодня ряд СМИ распространили информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. СМИ заявляли, что у Резникова якобы "нашли левый телефон и еще что-то".

Кто такой Резников

С 2021 по 2023 годы Алексей Резников занимал должность Министра обороны Украины. В сентябре 2023 года Верховная Рада поддержала его отставку. Увольнение произошло после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

Тогда Резников предложил пари нардепу и журналисту из-за скандала с закупкой курток для военных Минобороны. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случае он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.