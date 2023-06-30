Ради сотрудничества с Tesla. Volkswagen может изменить стандарт зарядки электромобилей

В последние годы многие автопроизводители выбрали разъем зарядки Tesla, опасаясь потерять клиентов, если они будут предлагать только разъем комбинированной системы зарядки (CCS), которую ранее поддержали Volkswagen и Hyundai Motor.

Ford, General Motors и ChargePoint в последние недели достигли ряда соглашений, что позволит им устанавливать на своих новых автомобилях разъем стандарта Tesla.

"Volkswagen Group и ее бренды в настоящее время оценивают внедрение Североамериканского стандарта зарядки Tesla для своих клиентов в Северной Америке", - заявили в пресс-службе Volkswagen.

По данным Министерства энергетики, на зарядные устройства от Tesla приходится около 60% от общего количества быстрых зарядных станций в США.