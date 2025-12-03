Все ради национальной безопасности: Зеленский анонсировал важные переговоры в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

По словам Зеленского, это часть постоянной координации с партнерами, что обеспечивает полноценную активность переговорного процесса.

Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет присутствовать и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

"Рустем Умеров доложил о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров. Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов. Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров", - написал Зеленский в соцсетях.

Украинские представители проинформируют европейских коллег о результатах вчерашних контактов американской стороны в Москве и обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности.

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями Президента США Дональда Трампа. Как отметил Зеленский, Украина будет работать конструктивно ради достижения реального мира.

Президент ожидает новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе.