Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела безрезультатні переговори щодо питання "Північного потоку-2" і у Росії, і в Україні. 20 серпня у Москві після тригодинної зустрічі з Володимиром Путіним вона так і не отримала від нього гарантій, що транзит газу через Україну після 2024 року буде продовжений. Обіцянки, звичайно, були, але гарантій ніяких.

Путін заявив, що предметно про транзит після 2024 року можна буде говорити лише після того, як країни Європи дадуть інформацію про потреби у газі на середньострокову перспективу. Так що бази для предметних переговорів по цій темі з Володимиром Зеленським 22 серпня у Києві у Меркель практично не було. Сам президент України за підсумком зустрічі з канцлером Німеччини заявив, що з питання ПП-2 обговорювалися "загальні речі".

Враховуючи темпи робіт, газопровід може бути добудований вже у найближчі тижні. Всі сумніви у цьому розвіяли Меркель і президент США Джо Байден 16 серпня, коли після зустрічі дали зрозуміти, що їхні країни не мають наміру протидіяти завершенню проекту.

Однак в Україні надії не втрачають. 23 серпня Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді спільно протидіяти завершенню будівництва ПП-2. Які кроки у цьому напрямку можуть бути зроблені, поки невідомо.

Сподіватися на додаткові та дієві санкції з боку США підстав немає. Тим більше що днями Байден заявив, що будівництво ПП-2 майже завершено і запровадження нових санкцій було б непродуктивно. А останнє рішення США про обмеження для судна забезпечення, яке бере участь у добудові труби, носить скоріше політичний характер і ніяк не впливає на процес.

Ангела Меркель і Володимир Путін (Фото: GettyImages)

У "Газпромі" вже заявили, що до кінця року збираються прокачати по ПП-2 близько 5,5 млрд кубометрів газу – майже 10% від загальної потужності. Але і це поки малоймовірно. Відразу після добудови газопроводу очікувати комерційних поставок по ньому не варто. По-перше, необхідно буде провести тестування потужностей, а це займе, можливо, кілька місяців.

По-друге, необхідно отримати сертифікацію оператора Nord Stream 2 AG. І з цим можуть виникнути проблеми. Згідно з Директивами ЄС, оператор має бути відділений від компанії постачальника. Тобто потрібно провести анбандлінг, як у НАК "Нафтогаз України" у 2019 році, коли створили окрему компанію "Оператор ГТС України".

Заявку на сертифікацію Nord Stream 2 AG подав у Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur – BNetzA) ще у червні. Але відповіді компанія поки так і не отримала.

Варіант №1 – малоймовірний. США вводять санкції

Керівник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що необхідно переконати США ввести санкції щодо оператора ПП-2. Це питання, швидше за все, обговорять на зустрічі Зеленського і Байдена 31 серпня, зазначив він.

"Ми продовжуємо роботу з американськими конгресменами і сенаторами, і переконуємо їх, що мають бути накладені дієві санкції на оператора проекту для того, щоб газ за цим проектом не йшов в Європу в обхід України", – заявив глава НАК.

Йдеться про те, що санкціями можна буде фактично заборонити компаніям працювати з оператором ПП-2. Але ймовірність такого розвитку подій невелика, зазначило у розмові з РБК-Україна джерело у дипломатичних колах, знайоме з ситуацією. "США, звичайно, можуть ввести такі санкції, але це малоймовірно, враховуючи домовленості з Німеччиною", – зазначив співрозмовник.

Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський поділяє цю думку. "Я не думаю, що можуть бути нові дієві санкції. Причина у тому, що Німеччина і США вже про все домовилися. Санкції, на мій погляд, можна буде очікувати лише у разі якогось різкого загострення ситуації на Сході України", – припустив співрозмовник.

Варіант №2 – очікуваний. Обмеження потужностей ПП-2

Якщо США не введуть санкції щодо оператора ПП-2 і він буде сертифікований, залишиться ще одна можливість нехай і не заблокувати, але істотно обмежити постачання газу по трубопроводу. Німецький регулятор може застосувати до ПП-2 норму Третього енергопакету, яка не дозволяє одному постачальнику використовувати потужності газопроводу більш ніж на 50%. Таким чином "Газпром" замість 55 млрд кубометрів газу на рік зможе прокачувати по ПП-2 лише 27,5 млрд. Ангела Меркель заявила, що таке обмеження можуть ввести.

"Це (ПП-2, – ред.) не німецько-російський проект, там є фірми з Німеччини, Нідерландів, Франції, тому це європейсько-російський проект. Він підлягає європейському праву, він підлягає праву Третього енергопакету, тому у регулюванні ми не зовсім вільні і маємо посилатися саме на це", – сказала канцлер.

Рішення Bundesnetzagentur – BNetzA щодо обмеження доступу до потужностей ПП-2 має підтвердити Єврокомісія. Віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс запевнив, що проблем з цим не буде.

"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, мають відповідати умовам Третього енергопакету. У тому числі умовам щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури", – сказав Домбровскіс в інтерв'ю РБК-Україна.

Будівництво ПП-2 практично завершено (Фото: nord-stream2.com by Paul Langrock)

Підтвердження рішення німецького регулятора, враховуючи всі бюрократичні процедури, займе близько чотирьох місяців. При цьому позиція Меркель у даному випадку не має особливого значення. І зовсім не тому, що вона незабаром покине посаду канцлера. Німецький регулятор – орган абсолютно незалежний від уряду, він приймає рішення на власний розсуд.

Раніше регулятор вже прийняв рішення не виводити ПП-2 з-під дії Третього енергопакету, але акціонери проекту невдало оскаржили його у суді. Таким чином, оператор СП-2 має бути виділений в окрему компанію, а "Газпром" може використовувати лише 50% потужності газопроводу.

Сценарій з обмеженням потужностей газопроводу поки представляється як найвірогідніший. І Україні він цілком підходить. Адже у такому випадку потреба газу в Європі залишиться ще на рівні близько 30-40 млрд кубометрів, які і будуть поставлятися після 2024 року через українську ГТС. Чи буде йти транзит за прямими контрактами з "Газпромом" або європейські споживачі почнуть бронювати потужності і закуповувати газ на східному кордоні України і Росії, поки говорити складно.

Юрій Вітренко наполягає, щоб компанії ЄС прямо зараз, як передбачено Третім енергопакетом, змінювали контракти з росіянами і переносили точки передачі газу. Але "Газпром" не приєднувався до цього пакету, а тому не збирається виконувати його умови.

Покупці газу в ЄС також не виявляють ініціативи. Їх все влаштовує, до того ж вони не хочуть псувати відносини з великим постачальником газу. За словами Вітренко, деякі компанії країн ЄС все ж висловлювали бажання перенести точки передачі газу. Але публічно про це жодна з них не заявляла.

Є ризик, що росіяни зможуть обійти рішення щодо обмеження потужностей. Експерт фінансового університету при Уряді РФ Ігор Юшков в липні назвав можливий варіант з введенням віртуальної точки передачі газу у море.

"Газпром" зможе продавати газ у 12 милях від берега Німеччини на дні моря, де формально починається Євросоюз. Там просто передавати частину газу іншим власникам – європейським споживачам. І вони будуть другу частину труби завантажувати як би своїм газом. Таким чином, морську частину можна буде завантажити на 100%", – заявив Юшков.

Уніговський вважає, що подібний варіант цілком може бути реалізований. "Наскільки я знаю, про це йшлося на зустрічі міністрів енергетики України, США та Німеччини 23 серпня. Я думаю, що росіяни спробують обійти це обмеження, якщо рішення про нього буде прийнято", – сказав експерт в коментарі РБК-Україна.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко (Фото: УНІАН)

Варіант №3 – ризикований. Аварія на ГТС

Можливий і третій варіант розвитку подій на випадок, якщо США все ж застосують санкції або будуть запроваджені обмеження поставок газу, які не вдасться обійти.

"Газпром" з липня скоротив поставки газу в ЄС, а на початку серпня закачування в сховища Європи на деякий час практично призупинилося. Причини називаються різні, в тому числі дефіцит газу для формування запасу всередині РФ і спроба спрацювати на підвищення ціни газу, яка вже перевищила 540 доларів. Потреба у газі ближче до кінця року у будь-якому випадку збільшиться, оскільки газу в сховищах ЄС буде не вистачати. Потужності української ГТС доведеться використовувати на максимальному рівні.

Росії ж потрібно буде довести необхідність ПП-2. У цьому випадку не можна виключати виникнення якихось неполадок у системі поставок газу через Україну, які не дозволять проводити транзит у необхідному обсязі. Теоретично аварія може статися природним чином, але не можна виключати провокації і диверсії.

До слова, Путін на прес-конференції з Меркель мимохідь торкнувся теми технічного стану ГТС України. Продовження транзиту газу через Україну після 2024 року він назвав "питанням комерційного характеру, враховуючи технічний стан" ГТС.

Аварія на газопроводі буде визнана надзвичайною ситуацією. І, згідно з постановою Європарламенту і Ради ЄС про заходи щодо забезпечення безпеки газопостачання, буде дозволено як виняток при безвихідній ситуації використовувати ПП-2 на повну потужність.